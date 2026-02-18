क्यों शशि थरूर से राहुल-खरगे को करना पड़ा सुलह? अब सामने आई असली बात, सांसद ने कहा- ‘ज्यादा दिन नहीं चलने वाला’

ब्रिटास ने कहा- यह सुलह शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच मीटिंग की वजह से हुआ, यह इसलिए हुआ है क्योंकि केरल इलेक्शन होने वाले हैं। ब्रिटास ने आगे कहा- जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें (कांग्रेस को) शशि थरूर की वैसी जरूरत होगी। उन्हें अभी उनकी जरूरत है।