Galgotias University का वायरल हुआ सच! चीनी रोबो-डॉग के बाद अब ‘कोरियाई सॉकर ड्रोन’ पर हंगामा

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में एक ड्रोन दिखाई दे रहा है जो एक गोलाकार सुरक्षा कवच (Spherical Cage) के अंदर है। इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल आम तौर पर 'ड्रोन सॉकर' (Drone Soccer) खेलों में किया जाता है, जो दक्षिण कोरिया में बेहद लोकप्रिय है। सोशल मीडिया यूजर्स और ऑनलाइन जासूसों (Internet Sleuths) ने दावा किया है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से प्रदर्शित किया गया यह मॉडल, कोरियाई बाजार में उपलब्ध रेडीमेड ड्रोन जैसा ही है। आरोप है कि यह ड्रोन (Korean Drone) छात्रों के स्क्रैच से नहीं बनाया गया, बल्कि इसे बाहर से मंगवा कर या खरीदकर 'मेड इन इंडिया' प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। तस्वीर में दिख रहा ड्रोन डिजाइन, कोरियाई कंपनी 'कैमटो' (Camtoy) या इसी तरह के अन्य अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के सॉकर ड्रोन से हू-ब-हू मिलता है।