परिसीमन विधेयक: परिसीमन आयोग तय करेगा राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या, SC-ST सीटों में भी होगा महिला आरक्षण

लोकसभा में NDA सरकार की स्थिति मजबूत है, लेकिन विपक्ष के सहयोग के बिना संविधान संशोधन पारित कराना आसान नहीं है। 543 सदस्यों वाली सदन में एनडीए के पास 294 सीटें है। सामान्य विधेयक के लिए यह 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोटिंग के समय मौजूद सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी होगा। इसका मतलब है कि सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो सरकार को करीब 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में NDA को अपने गठबंधन से बाहर के दलों से लगभग 68 से 70 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे।