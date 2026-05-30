PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, 1 जून से बदल रहा नियम

नए नियमों के तहत यह संकेत दिया जा रहा है कि जिन परिवारों के पास PNG कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। एक ही पते पर दोनों कनेक्शन रखना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। गैस कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान कर रही हैं जो दोनों सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में PNG सुविधा उपलब्ध है, तो उपभोक्ताओं को तय समय में स्विच करना होगा, अन्यथा LPG सप्लाई बंद या रद्द किए जाने की संभावना बन सकती है।