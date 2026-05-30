महाराष्ट्र के वाशिम में 23.50 लाख के नकली नोट बरामद, हैदराबाद के 7 आरोपी गिरफ्तार

ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां नकली मुद्रा छापकर उसे असली के रूप में बाजार में चलाने की कोशिश की गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों में समय-समय पर पुलिस ने नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनमें कई बार संगठित नेटवर्क भी शामिल पाए गए हैं। कई मामलों में आरोपी छोटे स्तर पर दुकानों, पेट्रोल पंपों या स्थानीय व्यापारियों को निशाना बनाकर नकली नोट खपाने की कोशिश करते रहे हैं।

