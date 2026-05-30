नमाज और अजान विवाद पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- आपकी नफरत सिर्फ मुसलमानों से है

ओवैसी ने कहा कि आपकी नफरत सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और आपकी नफरत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आप इस धर्म के अनुयायियों को दबाना और उन्हें हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। तुर्कमान गेट, मालियाना, हाशिमपुरा और नेल्ली जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने नरसंहार के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा। उन्होंने कहा कि ये सब मत करो। कोई कहीं नहीं जा रहा, दूसरा हिजरत नहीं होगा। अगर तुम हमें खत्म करना चाहते हो, तो यह तुम्हारी शक्ति में है, अगर तुम तानाशाह बनना चाहते हो, तो बनो, लेकिन हम यहां से नहीं जा रहे। यह देश हमारा है और हमारा ही रहेगा।