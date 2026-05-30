मस्जिद और मंदिर पर कार्रवाई के बाद फरीदाबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद, सुरक्षा कड़ी

यह निर्णय एडीजीपी (CID) हरियाणा और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त सुरक्षा इनपुट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है।