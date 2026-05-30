‘मानवी बाहर रहना, पानी मत पीना’, आखिरी पलों में भी परिवार की चिंता, आत्महत्या से पहले शख्स ने लिखा इमोशनल नोट

पुलिस के अनुसार पंकज की पत्नी और बेटी 13 मई को मायके गई थी। दंपति के बीच आखिरी बार 22 मई को बातचीत हुई थी। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। जब कई दिनों तक संपर्क नहीं हो पाया तो 27 मई को रिश्तेदार फ्लैट पहुंचे। वहां दरवाजे पर लगा चेतावनी भरा नोट देखकर सभी हैरान रह गए। फ्लैट के अंदर पंकज का शव मिला, जो कई दिनों तक बंद कमरे में रहने के कारण काफी हद तक सड़ चुका था। मौके से जहरीले कीटनाशक के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे की परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।