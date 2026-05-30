30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CUET-UG परीक्षा को लेकर PM नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरा, बोले – ‘पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद

Exam Controversy: CUET-UG 2026 परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई, जिससे छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

May 30, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी का PM नरेंद्र मोदी पर हमला (ANI)

CUET UG 2026: CUET-UG 2026 परीक्षा के दौरान देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतों के चलते परीक्षा शुरू होने में देरी हो गई। इस घटना को लेकर छात्रों में असंतोष देखने को मिला, जबकि राजनीतिक स्तर पर भी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

कई केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी

सूत्रों के अनुसार, CUET-UG 2026 की परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। हालांकि बाद में व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया।

सभी छात्रों को मिला पूरा समय

NTA ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तुरंत तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया और स्थिति सामान्य होने के बाद सभी छात्रों को उनकी निर्धारित अवधि पूरी करने का अवसर दिया गया।

NTA ने पेश की सफाई

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया गया और सभी अभ्यर्थियों को पूरा परीक्षा समय दिया गया, ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो।

NTA ने जारी किया हेल्पलाइन

NTA ने छात्रों और अभिभावकों से असुविधा के लिए खेद जताया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 91-11-40759000 और ईमेल cuet-ug@nta.ac.in भी जारी किया गया है।

राहुल गांधी ने PM मोदी को घेरा

इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है और सरकार बड़े-बड़े दावों के बावजूद व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि NEET, CBSE, SSC और अब CUET जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

विपक्ष पर BJP का पलटवार

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से भड़काऊ करार दिया है। BJP का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है, जबकि सरकार और NTA लगातार सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

राहुल गांधी

Published on:

30 May 2026 02:26 pm

Hindi News / National News / CUET-UG परीक्षा को लेकर PM नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरा, बोले – ‘पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

12 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, नीतीश को मिल सकती हैं ज्यादा सीटें, पहली बार भाजपा युवा मोर्चा से भी मंत्री बनाने के आसार

Modi Cabinet Expansion
राष्ट्रीय

पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

Arbaaz and his wife
राष्ट्रीय

Jobs: नशा करने वाले युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! हिमाचल सरकार ने भर्ती से पहले डोप टेस्ट कर दिया जरूरी

Govt-Job
राष्ट्रीय

‘मानवी बाहर रहना, पानी मत पीना’, आखिरी पलों में भी परिवार की चिंता, आत्महत्या से पहले शख्स ने लिखा इमोशनल नोट

Gandhinagar Man dies by sucide
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के वाशिम में 23.50 लाख के नकली नोट बरामद, हैदराबाद के 7 आरोपी गिरफ्तार

Fake currency Scam Exposed
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.