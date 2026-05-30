CUET-UG परीक्षा को लेकर PM नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरा, बोले – ‘पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद

इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है और सरकार बड़े-बड़े दावों के बावजूद व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि NEET, CBSE, SSC और अब CUET जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।