CUET-UG परीक्षा को लेकर PM नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरा, बोले – ‘पूरी शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद

राहुल गांधी का PM नरेंद्र मोदी पर हमला (ANI)
CUET UG 2026: CUET-UG 2026 परीक्षा के दौरान देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतों के चलते परीक्षा शुरू होने में देरी हो गई। इस घटना को लेकर छात्रों में असंतोष देखने को मिला, जबकि राजनीतिक स्तर पर भी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, CUET-UG 2026 की परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। हालांकि बाद में व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया।
NTA ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तुरंत तकनीकी टीम को सक्रिय किया गया और स्थिति सामान्य होने के बाद सभी छात्रों को उनकी निर्धारित अवधि पूरी करने का अवसर दिया गया।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया गया और सभी अभ्यर्थियों को पूरा परीक्षा समय दिया गया, ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो।
NTA ने छात्रों और अभिभावकों से असुविधा के लिए खेद जताया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 91-11-40759000 और ईमेल cuet-ug@nta.ac.in भी जारी किया गया है।
इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है और सरकार बड़े-बड़े दावों के बावजूद व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि NEET, CBSE, SSC और अब CUET जैसी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से भड़काऊ करार दिया है। BJP का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है, जबकि सरकार और NTA लगातार सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं।
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