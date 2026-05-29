ऑटो चालक के ड्रेस में राहुल गांधी, साथ में खाया खाना, ड्राइवर बोले- ‘उन्होंने हमारे मुद्दों को सदन में उठाने का वादा किया’



टोडरमल पार्क में बड़ी संख्या में ऑटो चालक मौजूद थे। राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के बातचीत शुरू की। इस दौरान ड्राइवरों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, साथ ही कम होती आमदनी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कई चालकों ने कहा कि खर्च तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किराए में उसी हिसाब से बदलाव नहीं हो रहा, जिससे परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कई अन्य बातों को भी ऑटो ड्राइवर ने राहुल गांधी के सामने रखा।