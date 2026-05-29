आखिर कौन संभालेगा कर्नाटक की कमान, सतीश जरकीहोली बोले- कल पता चलेगा कितने होंगे डिप्टी CM

Satish Jarkiholi Statement: कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के भीतर नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नए मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पार्टी में लगातार चर्चा चल रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश जरकीहोली ने अपने नाम को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और वहां जो भी फैसला लिया जाएगा, सभी नेता उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने मंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक कैबिनेट गठन को लेकर कोई आधिकारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है।