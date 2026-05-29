इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने की सिद्धारमैया की तारीफ, बोले- ‘CM के तौर पर किया बढ़िया काम’

Karnataka Politics: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे ​दिया है। अब नए मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति गलियारों में हचचल तेज हो गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बैठकों को दौर चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। खरगे ने सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े हुए लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं।