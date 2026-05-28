TMC नेता दीपांकर के खेत से निकले नोटों से भरे 5 बोरे, जेब में मिले 80 लाख, जमीन में छिपाया था करोड़ों का सोना

Dipankar Bhattacharya Cash Scam: पश्चिम बंगाल में TMC नेता और बदुरिया नगर पालिका चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने पहले होटल पर छापेमारी के दौरान उनके पास से 80 लाख रुपये बरामद किए, जिसके बाद घर के आसपास तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान पास के जूट के खेत से नोटों से भरे पांच बोरे और भारी मात्रा में सोने के जेवर मिले। पुलिस के मुताबिक, अब तक कुल 2.24 करोड़ रुपये नकद बरामद हो चुके हैं। इस खुलासे के बाद राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है।