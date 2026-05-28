कौन-कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर तक सिद्धारमैया के साथ रहे, क्यों हाई कमान को शिवकुमार गुट की सुननी पड़ी

Karnataka Politics: कर्नाटक की राजनीति में पिछले छह महीनों से चल रहा घमासान अब थम गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आखिरकार 28 मई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही उनका तीन साल का बतौर सीएम का कार्यकाल समाप्त हो गया। साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब यह कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके बाद डीके शिवकुमार को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन सिद्धारमैया छह महीने ज्यादा समय तक इस पद पर बने रहे।