28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कौन-कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर तक सिद्धारमैया के साथ रहे, क्यों हाई कमान को शिवकुमार गुट की सुननी पड़ी

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने पार्टी आलाकमान के सुझाव पर अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी आलाकमान से कहा है कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

May 28, 2026

Siddaramaiah Shivakumar

Siddaramaiah Shivakumar (Photo-IANS)

Karnataka Politics: कर्नाटक की राजनीति में पिछले छह महीनों से चल रहा घमासान अब थम गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आखिरकार 28 मई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही उनका तीन साल का बतौर सीएम का कार्यकाल समाप्त हो गया। साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब यह कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके बाद डीके शिवकुमार को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन सिद्धारमैया छह महीने ज्यादा समय तक इस पद पर बने रहे।

आखिरकार सिद्धारमैया ने सौंपा इस्तीफा

यूं तो ढाई-ढाई साल के इस फॉर्मूले की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और बाद में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी, लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने शिवकुमार को सीएम बनाए जाने पर सहमति जता दी है। आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जो वर्तमान में राज्य से बाहर हैं, आज रात वापस लौट रहे हैं।

आखिरी वक्त तक सिद्धारमैया के सपोर्ट में खड़े रहे दिग्गज नेता

सिद्धारमैया के इस्तीफा देने तक कर्नाटक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आखिरी वक्त तक उनके समर्थन में खड़े रहे। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान ने किसी की एक न सुनी और आखिरकार सिद्धारमैया को इस्तीफा देना ही पड़ा।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रमुख और करीबी समर्थकों में डॉ. जी. परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, बीजे जेड अहमद खान, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज और एचसी महादेवप्पा शामिल हैं। ये सभी नेता राज्य में 'अहिंदा' (AHINDA - अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित) सामाजिक गठबंधन के तहत सिद्धारमैया के मुख्य राजनीतिक आधार को मजबूती देते हैं।

अंततः भारी पड़ा शिवकुमार गुट

तीन साल पहले मई 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, तब भी मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच कड़ी होड़ मची थी। हालांकि, उस समय कांग्रेस आलाकमान ने अनुभव को प्राथमिकता देते हुए सिद्धारमैया के नाम को मंजूरी दी थी, जबकि शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। चर्चा थी कि उसी समय दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल के कार्यकाल का फॉर्मूला तय हुआ था।

हाईकमान पर बनाया दबाव

इसी फॉर्मूले के तहत पिछले छह महीनों से शिवकुमार और उनका गुट लगातार मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहा था। कई बार यह बात पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवकुमार गुट ने हाईकमान पर दबाव काफी बढ़ा दिया था। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के करीबी नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की थी, जिसके बाद अंततः आलाकमान को उनकी मांग माननी पड़ी।

ये भी पढ़ें

इस्तीफा देने के बाद बार-बार डीके शिवकुमार को भरे मन से देखते रहे सीएम सिद्धारमैया, फिर दिया बड़ा बयान
राष्ट्रीय
karnataka cm Siddaramaiah resigned

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 04:53 pm

Hindi News / National News / कौन-कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर तक सिद्धारमैया के साथ रहे, क्यों हाई कमान को शिवकुमार गुट की सुननी पड़ी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

1989 में पहली बार विधायक बने थे डीके शिवकुमार, फिर आज तक नहीं हारे, बुरे वक्त से कांग्रेस को कब-कब निकाला?

DK Shivakumar News
राष्ट्रीय

इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने से भी किया इनकार, बोले- ‘राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी नहीं’

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय

तृणमूल के कोलकाता कार्यालय के बंद कमरे में मिले सैंकड़ों आधार कार्ड, मामला सामने आने के बाद मची सनसनी

Trinamool Congress Kolkata office
राष्ट्रीय

TMC नेता दीपांकर के खेत से निकले नोटों से भरे 5 बोरे, जेब में मिले 80 लाख, जमीन में छिपाया था करोड़ों का सोना

TMC Leader Dipankar Bhattacharya
राष्ट्रीय

‘लगता है वह किसी मकसद से काम कर रही है’ काकोली घोष के आरोपों पर कल्याण बनर्जी ने दी प्रतिक्रिया

Kakoli Ghosh and Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.