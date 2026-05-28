1989 में पहली बार विधायक बने थे डीके शिवकुमार, फिर आज तक नहीं हारे, बुरे वक्त से कांग्रेस को कब-कब निकाला?

15 मई 1962 को कनकपुरा के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डीके शिवकुमार ने पढ़ाई के दिनों से ही राजनीति शुरू कर दी। 1985 में पहली बार सथनूर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन तब एचडी देवेगौड़ा (पूर्व पीएम) से हार का सामना करना पड़ा था।