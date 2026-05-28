28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस्तीफा देने के बाद बार-बार डीके शिवकुमार को भरे मन से देखते रहे सीएम सिद्धारमैया, फिर दिया बड़ा बयान

Siddaramaiah News: कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यह लगभग तय हो गया है कि डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Anurag Animesh

May 28, 2026

karnataka cm Siddaramaiah resigned

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार(फोटो-ANI)

Siddaramaiah: कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। राज्य की राजनीति में आखिरकार कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल के सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही अब यह लगभग तयहो गया है कि डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह सियासी उठा-पटक राज्य में कई दिनों से चल रहा था।

इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने क्या कहा?


इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। सिद्धारमैया ने यह भी दोहराया कि उनके लिए हमेशा कर्नाटक का हित सबसे ऊपर रहेगा और वे आगे भी राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

एक दिन पहले हुई थी मीटिंग


आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज थीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। इसी बीच मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भी शामिल हुए थे।

कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह एकजुट-सिद्धारमैया


लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यपाल संविधान के अनुसार जल्द ही उनके इस्तीफे को स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत मौजूद है, इसलिए नई सरकार के गठन में किसी तरह की संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि पार्टी के पास 136 विधायक हैं और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को हासिल है। ऐसे में सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें

तमिलनाडु में एआईएडीएमके को एक और बड़ा झटका, तीन विधायकों के बाद अब पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी
राष्ट्रीय
Tamil Nadu Politics

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 04:23 pm

Published on:

28 May 2026 04:06 pm

Hindi News / National News / इस्तीफा देने के बाद बार-बार डीके शिवकुमार को भरे मन से देखते रहे सीएम सिद्धारमैया, फिर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

1989 में पहली बार विधायक बने थे डीके शिवकुमार, फिर आज तक नहीं हारे, बुरे वक्त से कांग्रेस को कब-कब निकाला?

DK Shivakumar News
राष्ट्रीय

इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने से भी किया इनकार, बोले- ‘राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी नहीं’

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय

तृणमूल के कोलकाता कार्यालय के बंद कमरे में मिले सैंकड़ों आधार कार्ड, मामला सामने आने के बाद मची सनसनी

Trinamool Congress Kolkata office
राष्ट्रीय

TMC नेता दीपांकर के खेत से निकले नोटों से भरे 5 बोरे, जेब में मिले 80 लाख, जमीन में छिपाया था करोड़ों का सोना

TMC Leader Dipankar Bhattacharya
राष्ट्रीय

कौन-कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर तक सिद्धारमैया के साथ रहे, क्यों हाई कमान को शिवकुमार गुट की सुननी पड़ी

Siddaramaiah Shivakumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.