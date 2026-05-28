इस्तीफा देने के बाद बार-बार डीके शिवकुमार को भरे मन से देखते रहे सीएम सिद्धारमैया, फिर दिया बड़ा बयान



लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यपाल संविधान के अनुसार जल्द ही उनके इस्तीफे को स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत मौजूद है, इसलिए नई सरकार के गठन में किसी तरह की संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि पार्टी के पास 136 विधायक हैं और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को हासिल है। ऐसे में सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहेगी।