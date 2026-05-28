28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘आलाकमान ने जो कहा वो किया’, पद छोड़ने के बाद टूट गए CM सिद्धारमैया? भरे मन से बोले

Karnataka CM News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

May 28, 2026

Karnataka ex CM Siddaramaiah

सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से दिया इस्तीफा

Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धारमैया लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया थी। इस दौरान उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद दिया। तीन साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सीएम सिद्धारमैया ने इसी मीटिंग में इस्तीफा देने का ऐलान किया था।

राज्यपाल के विशेष सचिव को सौंपा इस्तीफा

कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर ने कहा कि मुझे सिद्धारमैया (CM के तौर पर) का इस्तीफा मिल गया है, लेकिन राज्यपाल के लौटने के बाद ही वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज पहले ही मध्य प्रदेश के नागदा स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए थे।

जानें सिद्धारमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार और मंत्री जी परमेश्वर भी वहां मौजूद हैं। सिद्धारमैयाने कहा कि मैंने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल के कार्यालय में जमा कर दिया है। राज्यपाल यहां नहीं हैं, वे आज रात लौट रहे हैं। इसलिए, मैंने इस्तीफा उनके कार्यालय में जमा कर दिया।

'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाई कमान के इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके लिए राज्य हित सबसे ऊपर है। वे आगे भी कर्नाटक के हितों के लिए काम करते रहैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को (सरकार बनाने की) अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी पार्टी के पास 136 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हमें प्राप्त है। इस प्रकार से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सिद्धारमैया साढ़े सात, करीब आठ साल पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार के पहले दिन से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में कार्यकाल साझा करने की तारीख तय थी। डीके शिवकुमार शुरू से ही यह स्पष्ट कर रहे थे कि सरकार के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा होने के बाद वह मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे।

ये भी पढ़ें

KPCC Chief: मंत्री पद छोड़ संगठन के ‘बॉस’ बनेंगे सतीश जारकीहोली! रेस में सबसे आगे
राष्ट्रीय
Satish Jarkiholi

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 03:44 pm

Published on:

28 May 2026 03:11 pm

Hindi News / National News / ‘आलाकमान ने जो कहा वो किया’, पद छोड़ने के बाद टूट गए CM सिद्धारमैया? भरे मन से बोले

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया का शिकार बन रहे युवा क्रिएटर्स, लाइक और व्यूज की आड़ में हो रही ठगी, रिपोर्ट का दावा

ISI new Target
राष्ट्रीय

Naib Tehsildar Beaten Case: नायब तहसीलदार की पिटाई पर अब पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव का आया बयान, विधायक को दी ये नसीहत

Naib Tehsildar beaten case, MLA beaten Naib Tehsildar
अंबिकापुर

तमिलनाडु में एआईएडीएमके को एक और बड़ा झटका, तीन विधायकों के बाद अब पूर्व विधायक ने छोड़ी पार्टी

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय

CBSE-OSM विवाद के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ‘मैं जिम्मेदारी लेता हूं’, राहुल गांधी पर साधा निशाना

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

बार-बार कहते रहे ‘5 साल तक CM रहूंगा’, पर कांग्रेस हाई कमान के सामने नहीं चली, क्यों सिद्धारमैया को झुकना पड़ा?

Karnataka Power Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.