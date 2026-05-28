‘आलाकमान ने जो कहा वो किया’, पद छोड़ने के बाद टूट गए CM सिद्धारमैया? भरे मन से बोले

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाई कमान के इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके लिए राज्य हित सबसे ऊपर है। वे आगे भी कर्नाटक के हितों के लिए काम करते रहैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को (सरकार बनाने की) अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी पार्टी के पास 136 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हमें प्राप्त है। इस प्रकार से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।