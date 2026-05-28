कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ते अंदरूनी संकट पर भाजपा का हमला, नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा जनता सब देख रही

आर. अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठता है या किसे जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास जनता को देने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। भाजपा नेता ने सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी, युवाओं को रोजगार के अवसर देने में विफल रहने और जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का पूरा एजेंडा सत्ता, पद और स्वार्थ की राजनीति तक सीमित होकर रह गया है।