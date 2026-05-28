मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया, राज्यसभा जाने को नहीं हैं तैयार

इधर, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धारमैया खेमा हाईकमान पर इस बात का दवाब बना रहा है कि राज्य में सत्ता पूरी तरह से डीके शिवकुमार को न सौंपी जाए। सिद्धारमैया हाईकमान की बातों को मानने से पहले अपने समर्थक विधायकों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। कई मीडिया रपटों में यह बात भी सामने निकलकर आई है कि सिद्धारमैया गुट ने पार्टी हाईकमान के सामने डीके शिवकुमार के अधीन कई उपमुख्यमंत्री बनाने पर जोर दिया है। साथ ही, सिद्धारमैया गुट की चाहत यह भी है कि कांंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का हो। कांग्रेस हाईकमान यदि सिद्धारमैया गुट की इन मांगों मानती है कि राज्य ईकाई और सरकार में सत्ता के कई केंद्र स्थापित हो सकते हैं। वहीं, सिद्धारमैया गुट के डिप्टी सीएम वाली मांग पर डीके शिवकुमार राजी नहीं है।