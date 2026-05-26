केरल में केसी वेणुगोपाल को राहुल नहीं बना पाए CM, क्या कर्नाटक में होंगे सफल? आज DK और सिद्धरमैया संग बैठक

अब केरल के ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एक बार फिर सीएम पद को लेकर कांग्रेस के दो खेमों में लड़ाई शुरू हो गई है। डीके शिवकुमार का गुट साल 2025 से ही पार्टी हाईकमान पर लगातार दबाव बना रहा है। उनका कहना है कि साल 2023 में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सोनिया गांधी व पार्टी हाईकमान ने 2.5-2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था। लिहाजा, अब सीएम बदलना चाहिए। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कई बार डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। आज दोनों नेताओं की राहुल गांधी के साथ मीटिंग है।