जलवायु परिवर्तन से पौधों पर बड़ा संकट, दुनिया की 16% प्रजातियां खो सकती हैं अपना प्राकृतिक क्षेत्र

Climate Change Impact on Plants: बढ़ता तापमान सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए ही नहीं, पेड़-पौधों के अस्तित्व पर भी बड़ा खतरा बन रहा है। हाल में किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इसी तरह रही, तो सदी के अंत तक हजारों पौध प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास का बड़ा हिस्सा खो सकती हैं।