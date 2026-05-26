Petrol Diesel Price Hike: सरकारें अपना मुनाफा 30% घटाएं तो 10 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, जानें टैक्स का पूरा गणित

Petrol Diesel Price Hike: एक तरफ नौतपा की भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। पिछले 11 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है और महंगाई को लेकर चिंता भी तेज कर दी है।