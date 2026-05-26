25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘दुख है कि NTA ने कोई सबक नहीं सीखा’, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 3 दिन में मांगा हलफनामा

NEET Paper Leak Case: नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि एजेंसी ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। अदालत ने NTA, केंद्र सरकार और CBI से तीन दिन में हलफनामा मांगा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 26, 2026

NEET Paper Leak Case

NEET Paper Leak Case (AI Image)

NEET Paper Leak Case: नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि पिछली घटनाओं के बावजूद एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए से तीन दिन के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि पिछली बार पेपर लीक मामले के बाद गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, “हमें बहुत दुख है कि एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। हमने पिछली बार पेपर लीक मामले में सिफारिशें देने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का आदेश दिया था। उसकी सिफारिशों पर अमल का क्या हुआ?”

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नीट परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

नई एजेंसी बनाने की मांग

दरअसल, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में मांग की गई है कि नीट परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी एनटीए से वापस ली जाए और इसके लिए एक मजबूत एवं स्वायत्त नई एजेंसी बनाई जाए।

सरकार, NTA और CBI से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने ताजा पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से भी जवाब मांगा है। इसके अलावा अदालत ने इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति को भी निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफारिशों पर अमल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए दे।

छात्रा की आत्महत्या का मामला भी सामने आया

इसी बीच महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक दुखद मामला सामने आया है। गोंडेगांव की रहने वाली छात्रा मैथिली ने कथित तौर पर नीट परीक्षा रद्द होने के तनाव में आत्महत्या कर ली।

मैथिली का शव 16 मई को पेड़ से लटका मिला था। छात्रा के पिता अशोक सोनवणे ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनकी बेटी परीक्षा रद्द होने से बेहद तनाव में थी। वह बार-बार कह रही थी कि उसका पेपर अच्छा गया था और अब परीक्षा रद्द होने के बाद भविष्य का क्या होगा।

परीक्षा प्रणाली पर बढ़ते सवाल

नीट पेपर लीक मामले ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आने वाले दिनों में परीक्षा प्रणाली और एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है।

ये भी पढ़ें

गुलमर्ग में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में फंसे 300 पर्यटक, उधर आगरा में झूला टूटने से किशोर की मौत, एडवेंचर या आफत?
राष्ट्रीय
Gulmarg Gondola Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

26 May 2026 03:47 am

Hindi News / National News / ‘दुख है कि NTA ने कोई सबक नहीं सीखा’, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 3 दिन में मांगा हलफनामा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Politics: एआईएडीएमके को बड़ा झटका, तीन विधायक TVK में शामिल, पलानीस्वामी खेमे में लौटे 5 MLA

AIADMK Political Crisis
राष्ट्रीय

गुलमर्ग में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में फंसे 300 पर्यटक, उधर आगरा में झूला टूटने से किशोर की मौत, एडवेंचर या आफत?

Gulmarg Gondola Accident
राष्ट्रीय

Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर आदेश बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनजीओ को हाईकोर्ट जाने की सलाह

Supreme Court on Stray Dogs
राष्ट्रीय

Supreme Court On Child Labour: डांस बार, स्पा और सैलून में बाल श्रम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

Supreme Court On Child Labour
राष्ट्रीय

कचरा सिर्फ सफाईकर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक निभाए अपनी भूमिका: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Garbage
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.