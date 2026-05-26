‘दुख है कि NTA ने कोई सबक नहीं सीखा’, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 3 दिन में मांगा हलफनामा

मैथिली का शव 16 मई को पेड़ से लटका मिला था। छात्रा के पिता अशोक सोनवणे ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनकी बेटी परीक्षा रद्द होने से बेहद तनाव में थी। वह बार-बार कह रही थी कि उसका पेपर अच्छा गया था और अब परीक्षा रद्द होने के बाद भविष्य का क्या होगा।