गुलमर्ग में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में फंसे 300 पर्यटक, उधर आगरा में झूला टूटने से किशोर की मौत, एडवेंचर या आफत?

यूपी में आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित चौपाटी में रविवार को एडवेंचर राइड के दौरान जिप लाइनिंग झूले का कुंडा टूटने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार शाम को चौपाटी पर फिरोजाबाद का परिवार आया हुआ था। 14 साल का कुणाल अग्रवाल जिप लाइनिंग का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जिप लाइन में खराबी आ गई। उसका कुंडा टूट गया, जिससे वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।