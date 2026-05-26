गुलमर्ग में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में फंसे 300 पर्यटक, उधर आगरा में झूला टूटने से किशोर की मौत, एडवेंचर या आफत?

Gulmarg Gondola Accident (AI Image)
Gulmarg Gondola Accident: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे रोपवे गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को तकनीकी खराबी आने के बाद पर्यटकों की सांसें अटक गई। रोपवे के केबिन में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर फंसे करीब 300 लोगों को सेना, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने देर शाम तक सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे ने पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ इस विशाल रोपवे सिस्टम की वजन उठाने की क्षमता और तकनीकी मानकों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
पर्यटकों में बढ़ती दहशत को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग और स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और हवा में लटके सैलानियों को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राहत कार्यों की जानकारी लेते रहे। गुलमर्ग रोपवे एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा केबल कार है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा केबल कार है। इसकी अधिकतम ऊंचाई करीब 3,980 मीटर है।
इससे पहले गुलमर्ग गोंडोला में 25 जून 2017 को हादसा हुआ था। तेज आंधी के दौरान एक पेड़ गोंडोला की केबल लाइन पर गिर गया। इससे एक केबिन जोर से झूलने लगा और उसके शीशे टूट गए। केबिन में सवार लोग करीब 100 फीट नीचे गिर गए, जिससे सात लोगों की मौत हो गई थी।
यूपी में आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित चौपाटी में रविवार को एडवेंचर राइड के दौरान जिप लाइनिंग झूले का कुंडा टूटने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार शाम को चौपाटी पर फिरोजाबाद का परिवार आया हुआ था। 14 साल का कुणाल अग्रवाल जिप लाइनिंग का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जिप लाइन में खराबी आ गई। उसका कुंडा टूट गया, जिससे वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
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