25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: एआईएडीएमके को बड़ा झटका, तीन विधायक TVK में शामिल, पलानीस्वामी खेमे में लौटे 5 MLA

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में AIADMK के भीतर सियासी उठापटक तेज हो गई है। सीवी षणमुगम गुट के तीन विधायकों ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया, जबकि पांच विधायक फिर से एडप्पडी के. पलानीस्वामी खेमे में लौट आए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 26, 2026

AIADMK Political Crisis

AIADMK Political Crisis (AI Image)

AIADMK Political Crisis: एआईएडीएमके में बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। पार्टी के सी.वी. षणमुगम गुट के तीन विधायकों ने सोमवार को इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ टीवीके का दामन थाम लिया। वहीं, इसी गुट के पांच अन्य विधायक फिर से महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी के समर्थन में आ गए। मदुरांतकम विधायक के. मरगथम, धारापुरम विधायक पी. सत्यभामा और पेरुंदुरै विधायक एस. जयकुमार ने स्पीकर जेसीडी प्रभाकर को विधायक पद से इस्तीफा सौंपा।

इसके बाद तीनों ने सचिवालय में मंत्री आधव अर्जुन की मौजूदगी में टीवीके की सदस्यता ली। यह घटनाक्रम दोनों गुटों के एकीकरण की कोशिशों के बीच हुआ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद एआईएडीएमके दो गुटों- षणमुगम-वेलुमणि और पलनीस्वामी- में बंट गई थी। षणमुगम गुट ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार का समर्थन किया था, जबकि पलनीस्वामी गुट ने विरोध किया। दोनों गुटों ने विधानसभा में असली एआईएडीएमके के तौर पर मान्यता मांगी थी।

षणमुगम गुट को उम्मीद थी कि टीवीके कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, पर कोई प्रस्ताव नहीं आने से असंतोष बढ़ा। इसी बीच पांच विधायकों- अंथियूर हरिभास्कर, आरकॉट एस.एम. सुकुमार, शंकरनकोइल के दिलीपन जयशंकर, कांगयम के एन.एस. नटराजन और पनरुटी के मोहन- ने पलनीस्वामी के ग्रीनवेज रोड निवास पर मुलाकात कर समर्थन दिया। इससे पलनीस्वामी गुट की संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई, वहीं षणमुगम गुट की ताकत घटी। इन विधायकों ने स्पीकर को पत्र देकर अपने पुराने वोट पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।

इसी दौरान षणमुगम गुट के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री के.पी. अन्बलगन और सी. विजयभास्कर ने विधानसभा परिसर में स्पीकर से मिलकर असली एआईएडीएमके मान्यता की मांग दोहराई। स्पीकर प्रभाकर ने कहा कि संबंधित याचिकाओं पर विचार जारी है और उचित समय पर फैसला सुनाया जाएगा।

सदन की प्रभावी सदस्य संख्या हुई 231

तमिलनाडु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 234 है, जिसमें बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। तीन एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन की प्रभावी संख्या घटकर 231 रह गई है, जिससे बहुमत का आंकड़ा 116 हो गया है। इस बदलाव से टीवीके सरकार की स्थिरता पर फिलहाल बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन है।

बीजेडी सांसद देबाशीष का पार्टी से इस्तीफा

ओडिशा से बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। इससे राज्यसभा में बीजद सांसदों की संख्या पांच हो गई है। बीजद के दो सांसद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। देबाशीष सामंत राय ने भाजपा में शामिल होने के संकेत दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर आदेश बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनजीओ को हाईकोर्ट जाने की सलाह
राष्ट्रीय
Supreme Court on Stray Dogs

खबर शेयर करें:

Published on:

26 May 2026 03:23 am

Hindi News / National News / Tamil Nadu Politics: एआईएडीएमके को बड़ा झटका, तीन विधायक TVK में शामिल, पलानीस्वामी खेमे में लौटे 5 MLA

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘दुख है कि NTA ने कोई सबक नहीं सीखा’, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 3 दिन में मांगा हलफनामा

NEET Paper Leak Case
राष्ट्रीय

गुलमर्ग में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में फंसे 300 पर्यटक, उधर आगरा में झूला टूटने से किशोर की मौत, एडवेंचर या आफत?

Gulmarg Gondola Accident
राष्ट्रीय

Supreme Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर आदेश बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनजीओ को हाईकोर्ट जाने की सलाह

Supreme Court on Stray Dogs
राष्ट्रीय

Supreme Court On Child Labour: डांस बार, स्पा और सैलून में बाल श्रम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

Supreme Court On Child Labour
राष्ट्रीय

कचरा सिर्फ सफाईकर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक निभाए अपनी भूमिका: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Garbage
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.