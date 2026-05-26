Tamil Nadu Politics: एआईएडीएमके को बड़ा झटका, तीन विधायक TVK में शामिल, पलानीस्वामी खेमे में लौटे 5 MLA

षणमुगम गुट को उम्मीद थी कि टीवीके कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, पर कोई प्रस्ताव नहीं आने से असंतोष बढ़ा। इसी बीच पांच विधायकों- अंथियूर हरिभास्कर, आरकॉट एस.एम. सुकुमार, शंकरनकोइल के दिलीपन जयशंकर, कांगयम के एन.एस. नटराजन और पनरुटी के मोहन- ने पलनीस्वामी के ग्रीनवेज रोड निवास पर मुलाकात कर समर्थन दिया। इससे पलनीस्वामी गुट की संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई, वहीं षणमुगम गुट की ताकत घटी। इन विधायकों ने स्पीकर को पत्र देकर अपने पुराने वोट पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।