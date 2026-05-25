25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगाते दिखे अधिकारी, वायरल वीडियो के बाद BJP नेता ने दिया बयान

Tamil Nadu Police Officer Viral Video: तमिलनाडु में 10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों का हसने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

2 min read
Google source verification

कोयंबटूर

image

Saurabh Mall

May 25, 2026

Tamil Nadu Police Officer Viral Video

10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस: ठहाके लगाते दिखे अधिकारी (इमेज सोर्स: यदुनाथ एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)

Coimbatore 10 year old Girl Murder Case: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची का रेप के बाद गला घोंटकर हत्या मामला गरमाया हुआ है। इस घटना ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया है। लोग विजय सरकार से आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा बढ़ा दिया।

दरअसल, वायरल वीडियो में पश्चिम जोन की आईजी आर वी राम्या भारती मीडिया ब्रीफिंग से पहले हंसती नजर आ रही हैं। एक अन्य अधिकारी भी ठहाके लगाते दिखाई दे रहे हैं।

बता दें यह वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कुछ देर बाद बच्ची के मर्डर केस पर जानकारी दी जानी थी। वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे असंवेदनशीलता बताया और सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई।

वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा

वायरल वीडियो को लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर यदुनाथ नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- “तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक 10 साल की लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया। पुलिस के इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कुछ सीरियस पल…जैसे हंड्रेड परसेंट लिटरेसी कैंपेन…”

इसी प्रकार दूसरे यूजर ने लिखा- “TN के कोयंबटूर के सुलूर इलाके से एक 10 साल की नाबालिग लड़की लापता हो गई। उसे किडनैप किया गया, उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया और बेरहमी से मार दिया गया। कन्नमपलायम में एक टैंक के पास उसकी बॉडी मिली। इंस्पेक्टर जनरल आर.वी. राम्या भारती कैमरे में मुस्कुराती, मजाक करती और हंसती हुई कैद हुईं।”

ऐसे तमाम तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं।

BJP नेता आर. सरथकुमार का बयान आया सामने

वीडियो को लेकर BJP नेता आर. सरथकुमार ने कहा- "इस मामले में, मेरा नजरिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमें जो कुछ भी हम देखते या सुनते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मुझे पक्का नहीं पता कि वे सिर्फ़ उसी समय हंस रहे थे या वे पहले भी ऐसा कर रहे थे। कोई और कारण भी हो सकता है, क्योंकि भावनाओं को अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है…"

ये भी पढ़ें

तमिलनाडु की सियासत में बड़ा ‘खेल’: 3 विधायक AIADMK छोड़कर विजय की TVK में हुए शामिल, और इस्तीफों की अटकलें तेज
राष्ट्रीय
NEET UG 2026 cancelled: CM Vijay demanded the abolition of NEET exam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rape

Published on:

25 May 2026 07:18 pm

Hindi News / National News / 10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगाते दिखे अधिकारी, वायरल वीडियो के बाद BJP नेता ने दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी ने PM मोदी को बताया ‘महंगाई का देवता’, नितेश राणे ने किया पलटवार, कहा- ‘वह पाकिस्तानी एजेंट हैं’

PM Modi – Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए शुरू किया ‘टोकन सिस्टम’, जानें आपको कितने बजे मिलेगा टोकन?

Indian Railways
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में 14 लाख किसानों को खुशखबरी, नए सीएम विजय ने माफ कर दिया लोन

Farmer News
राष्ट्रीय

तमिलनाडु की 4 सीटें खाली, विजय के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती, जल्द होगी चुनाव की घोषणा

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

सीएम विजय की पार्टी में गए 3 विधायकों के धोखे से टूटे पार्टी नेता, बोले- ‘पीठ में छुरा घोंपने वाले कई लोगों का सामना किया’

Tamil Nadu Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.