10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगाते दिखे अधिकारी, वायरल वीडियो के बाद BJP नेता ने दिया बयान

वीडियो को लेकर BJP नेता आर. सरथकुमार ने कहा- "इस मामले में, मेरा नजरिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमें जो कुछ भी हम देखते या सुनते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मुझे पक्का नहीं पता कि वे सिर्फ़ उसी समय हंस रहे थे या वे पहले भी ऐसा कर रहे थे। कोई और कारण भी हो सकता है, क्योंकि भावनाओं को अलग-अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है…"