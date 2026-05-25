तमिलनाडु की सियासत में बड़ा ‘खेल’: 3 विधायक AIADMK छोड़कर विजय की TVK में हुए शामिल, और इस्तीफों की अटकलें तेज

AIADMK के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी और वेलुमणि-षणमुगम गुट के बीच हाल में सुलह की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन इन इस्तीफों ने उस प्रक्रिया पर पानी फेर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वेलुमणि गुट के करीब 25 विधायकों में से कई TVK सरकार के साथ रुख मिलाने के मूड में थे।