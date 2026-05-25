बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का नया खेल शुरू, रातों-रात वायरल हुई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को दिया खुला समर्थन

कैंपेन ने कॉकरोच को विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया और मीम्स व सटायर के जरिए बड़ी ऑनलाइन फॉलोइंग बना ली। हाल में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने NEET-UG 2026 पेपर लीक समेत शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर अभियान चलाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। ग्रुप का X अकाउंट भारत में ब्लॉक होने के बाद ‘Cockroach Is Back’ नाम से नया अकाउंट बनाया गया, जिसे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं।