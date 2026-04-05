‘4 मई के बाद पापों का हिसाब देना होगा’, बंगाल की रैली में ममता सरकार को PM Modi ने घेरा

एक तरफ TMC का डर है, तो दूसरी तरफ BJP का भरोसा है। एक तरफ TMC के कट मनी और करप्शन का डर है तो दूसरी तरफ BJP का भरोसा है जो डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। एक तरफ घुसपैठ का डर है तो दूसरी तरफ BJP पर भरोसा है जो राज्य से घुसपैठियों को भगा सकती है। जो डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। एक तरफ घुसपैठ का डर है तो दूसरी तरफ BJP पर भरोसा है जो राज्य से घुसपैठियों को भगा सकती है। उन्होंने कहा, "राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है।"