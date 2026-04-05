6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘4 मई के बाद पापों का हिसाब देना होगा’, बंगाल की रैली में ममता सरकार को PM Modi ने घेरा

PM Modi West Bengal Rally: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि…

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 05, 2026

pm modi vs mammta

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बोले PM मोदी (सोर्स: ANI)

West Bengal Election 2026 Update: पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि 4 मई के बाद ‘पापों का हिसाब’ देना होगा।

रैली में मोदी ने कहा कि इस बार बंगाल में डर खत्म होगा और बीजेपी की जीत से लोगों का भरोसा वापस आएगा। उन्होंने विकास का वादा करते हुए घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही यह संकेत दिया कि तृणमूल कांग्रेस का समय अब खत्म होने वाला है।

पीएम मोदी: पोलिंग के दिन TMC के गुंडे आपको कितना भी डराएं…

पीएम मोदी ने आगे कहा, "पोलिंग के दिन TMC के गुंडे आपको कितना भी डराएं, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। इस चुनाव में बंगाल से डर खत्म हो जाएगा। BJP की शानदार जीत से भरोसा जागेगा… मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस चुनाव के बाद उनके (TMC के) पापों का पूरा हिसाब होगा। एक-एक करके हिसाब चुकता किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, इस बार इंसाफ मिलेगा।"

TMC को डर और BJP को भरोसा

एक तरफ TMC का डर है, तो दूसरी तरफ BJP का भरोसा है। एक तरफ TMC के कट मनी और करप्शन का डर है तो दूसरी तरफ BJP का भरोसा है जो डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। एक तरफ घुसपैठ का डर है तो दूसरी तरफ BJP पर भरोसा है जो राज्य से घुसपैठियों को भगा सकती है। जो डेवलपमेंट को तेज कर सकती है। एक तरफ घुसपैठ का डर है तो दूसरी तरफ BJP पर भरोसा है जो राज्य से घुसपैठियों को भगा सकती है। उन्होंने कहा, "राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण देने का कानून लागू करना चाहती है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार ने महिलाओं को कई सुविधाएं दी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने में मदद की है। लेकिन अब जरूरी है कि देश के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े।

इसी वजह से सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाया है। कोशिश है कि 2029 से पूरे देश, खासकर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इसका फायदा मिले।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह अधिकार 40 साल से लंबित था, इसलिए अब इसे और देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनके हिस्से की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि सभी राज्यों को बराबर फायदा मिलेगा।

बता दें पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! ‘होर्मुज स्ट्रेट’ से गुजर रहा था इजरायली जहाज, ईरान ने मार गिराया
विदेश
IRAN WAR UPDATE

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

pm modi

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Updated on:

05 Apr 2026 06:39 pm

Published on:

05 Apr 2026 06:16 pm

Hindi News / National News / ‘4 मई के बाद पापों का हिसाब देना होगा’, बंगाल की रैली में ममता सरकार को PM Modi ने घेरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के खिलाफ होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश; जानें क्या है पूरा मामला

PEMA KHANDU,cbi probe pema khandu,cbi probe arunachal pradesh chief minister,
राष्ट्रीय

बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठियों की हुई पहचान, सत्ता में आए तो सील करेंगे सीमा- दिलीप घोष

Dilip Ghosh
भारत

IMD Alert: फिर करवट बदलेगा मौसम! दक्षिण में बारिश, उत्तर में बर्फ और ओले; विभाग ने जारी किया अलर्ट

India weather,rainfall in southern states,western disturbance,hailstorms in north India,IMD weather forecast,Delhi weather update, India Weather update, India weather update April 2026,
राष्ट्रीय

बिलख-बिलख कर रोती रही मासूम, अमरूद चुराने पर पूर्व सैनिक ने बच्ची को चेन से बांधकर पीटा, देखें वायरल वीडियो

girl tied with chain
राष्ट्रीय

Cyber Fraud in India: साइबर फ्रॉड का कहर: 38% बढ़े केस, रोज़ ₹38 करोड़ की ठगी

Cyber Fraud in India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.