तमिलनाडु में 14 लाख किसानों को खुशखबरी, नए सीएम विजय ने माफ कर दिया लोन

कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। लोन चुकाने के चक्कर में उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। इस वेवर से किसान नए सिरे से खेती शुरू कर सकेंगे।