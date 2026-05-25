तमिलनाडु की 4 सीटें खाली, विजय के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती, जल्द होगी चुनाव की घोषणा

विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों-पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट-से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। भारतीय लोकतंत्र के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति दो सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया था और पेरंबूर सीट को अपने पास रखा। अब तीन AIADMK विधायकों के इस्तीफे के साथ कुल चार सीटें-पेरंबूर (रिक्त नहीं, लेकिन संदर्भ), तिरुचिरापल्ली ईस्ट, मदुरांतकम, धारापुरम और पेरुंदुरई-उपचुनाव की प्रक्रिया में चली गई हैं।