सीएम विजय की पार्टी में गए 3 विधायकों के धोखे से टूटे पार्टी नेता, बोले- ‘पीठ में छुरा घोंपने वाले कई लोगों का सामना किया’

AIADMK Three MLA Resign: तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार को अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी AIADMK के तीन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर अभिनेता और राज्य के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी TVK का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। इन इस्तीफों को सिर्फ तीन सीटों का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और अंदरूनी खींचतान का संकेत बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।