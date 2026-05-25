‘अब इलेक्शन खत्म हो गया है’, CEO को केरला में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर कांग्रेस CM वीडी सतीशन ने दी सफाई

उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपने तत्कालीन सीईओ मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया था, तो राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके कहा था- 'चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम।' अब केरल में वैसी ही बात होने पर कांग्रेस चुप क्यों है?