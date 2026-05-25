Twisha Sharma Death Case: मौत या मर्डर? भोपाल पहुंचेगी CBI टीम, फंदे से लटकने की गुत्थी सुलझाएगी जांच

Twisha Sharma Death Mystery: हाल ही में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया था और आज यानी सोमवार को इस केस की सुनवाई हुई है। इस मामले में ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से लगातार मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब इस मामले की जांच CBI की टीम करेगी। लगातार उठ रहे सवालों और बढ़ते विवाद के बीच सीबीआई की एंट्री को जांच में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपनी टीम भोपाल भेज दी है। जल्द ही राज्य पुलिस केस से जुड़े सभी दस्तावेज, सबूत और जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप सकती है।