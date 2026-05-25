25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्विशा की सास को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- मामले को जैसे हैंडल किया गया उसका हमें दुख

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा की सांस गिरिबाला सिंह की उनके इंटरव्यू के लिए आलोचना करते हुए कहा है कि इस मामले को जैसे हैंडल किया गया इसका उन्हें दुख है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

May 25, 2026

Twisha Sharma Case

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा की सास को उनके मीडिया बयानों के लिए फटकार लगाई (फोटो- Hate Detector एक्स पोस्ट)

Twisha Sharma Case: भोपाल में अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है। दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने और जांच में पक्षपात जैसे आरोपों ने इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है। भोपाल लोकल कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनावई कर रही है। खबरों के अनुसार बेंच ने सुनवाई के दौरान ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को उनके इंटरव्यू के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जिस तरह हैंडल किया गया उसका हमें दुख है।

परिवारों को मीडिया से दूरी बनाने की सलाह दी

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों परिवारों को मीडिया से दूरी बनाने की सलाह दी और प्रीमेच्योर बयानबाजी से बचने के लिए कहा। कोर्ट ने परिवारों से कहा कि मीडिया के सामने बयान देने से बजाय वह जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखे। साथ ही मीडिया से भी कोर्ट ने घरवालों के बयानों के आधार पर मामले की जांच तय न करें। कोर्ट ने मीडिया को बार-बार पीड़ित परिवारों के पास जाकर उनसे सवाल करने के लिए भी मना किया। साथ ही यह सवाल भी उठाया कि मीडिया आरोपियों का इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए ताकि किसी तरह का पूर्वाग्रह न बने।

सीबीआई अपने हाथों में लेगी मामले की जांच

कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर भी चिंता जताई कि गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, को लेकर ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि न्यायपालिका जांच को प्रभावित कर रही है। अदालत ने कहा कि वह इस तरह की धारणा के खिलाफ है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई अपने हाथों में लेगी। मेहता ने कहा कि यह मामला समाज और अभिभावकों के लिए एक संदेश है कि दुखद हालात से बेहतर है कि बेटी तलाक लेकर अलग जीवन जिए।

फंदे से लटकी मिली थी ट्विशा की लाश

बता दें कि 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थीं। उनकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग एप पर हुई थी और दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की थी। 12 मई को ट्विशा अपने घर में फंदे से लटकी मिली थीं। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में उनके परिवार ने दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दूसरी ओर सिंह परिवार ने दावा किया कि ट्विशा अवसाद में थीं और नशीले पदार्थों का सेवन करती थीं। मामले में दूसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली (AIIMS) की टीम ने भोपाल में किया जिसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार हुआ।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 May 2026 01:04 pm

Hindi News / National News / ट्विशा की सास को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- मामले को जैसे हैंडल किया गया उसका हमें दुख

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karnataka CM Row: कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Siddaramaiah, DK Shivakumar
राष्ट्रीय

कॉकरोच मामले में वकील को कोर्ट की फटकार

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘चुपके चुपके काटी जा रही है आपकी जेब’: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज

Congress MP Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

Monsoon 2026: केरल में मानसून की दस्तक टली, IMD ने बदला अनुमान; अब 28 मई से 3 जून के बीच आगमन की संभावना

Pre-monsoon
राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने तोड़ी आम आदमी की कमर, दो हफ्ते में चौथी बार उछाल

Petrol and diesel prices increased
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.