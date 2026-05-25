ट्विशा की सास को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा- मामले को जैसे हैंडल किया गया उसका हमें दुख

Twisha Sharma Case: भोपाल में अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है। दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने और जांच में पक्षपात जैसे आरोपों ने इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है। भोपाल लोकल कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनावई कर रही है। खबरों के अनुसार बेंच ने सुनवाई के दौरान ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को उनके इंटरव्यू के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जिस तरह हैंडल किया गया उसका हमें दुख है।