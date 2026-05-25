Monsoon 2026: केरल में मानसून की दस्तक टली, IMD ने बदला अनुमान; अब 28 मई से 3 जून के बीच आगमन की संभावना

Monsoon 2026: मौसम विभाग ने मानसून को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। IMD ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना अब कम हो गई है। विभाग ने पहले जहां इसके समय से पहले पहुंचने का अनुमान जताया था, वहीं अब संकेत मिल रहे हैं कि मानसून का आगमन 28 मई से 3 जून के बीच हो सकता है।