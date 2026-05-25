गर्मी बरसाएगी ‘आसमान से आग’: अगले 5 दिन इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

हीटवेव के दौरान खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए और साथ ही नारियल पानी, लस्सी, छाछ जैसे अन्य पेय पदार्थ भी पीने चाहिए। इतना ही नहीं, फल, सलाद और दही जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए और पंखे-कूलर या एसी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोपहर के समय कूलर और एसी चलाने से राहत मिलती है क्योंकि इस समय तापमान काफी ज़्यादा होता है और पंखे की हवा का कोई असर नहीं होता। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो छाता, टोपी, चश्मा और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। दोपहर के समय ही लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।