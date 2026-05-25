गर्मी बरसाएगी ‘आसमान से आग’: अगले 5 दिन इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

Heat Wave alert issued by IMD
गर्मी (Summer) देश के कुछ राज्यों में सितम ढा रही है जिसकी वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। सुबह, शाम और रात के समय तो फिर भी कुछ राहत रहती है, लेकिन दोपहर के समय तो तापमान इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समय बाहर निकलना तो बेहद ही असुविधाजनक माना जाता है। ऐसा लगता है मानो 'आसमान से आग' बरस रही है। इसी बीच अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कुछ राज्यों में हीटवेव अलर्ट (Heat Wave Alert) जारी किया है।
मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अगले 5 दिन हीटवेव अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 5 दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, बिहार और झारखंड में दोपहर के समय तापमान ज़्यादा रहने से ऐसा लगेगा कि 'आसमान से आग' बरस रही है। दिन के समय लू के थपेड़ें लोगों को परेशान करेंगे।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन गर्मी से प्रभावित राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। इससे लोगों के पसीने छूट जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी।
हीटवेव के दौरान खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए और साथ ही नारियल पानी, लस्सी, छाछ जैसे अन्य पेय पदार्थ भी पीने चाहिए। इतना ही नहीं, फल, सलाद और दही जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए और पंखे-कूलर या एसी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोपहर के समय कूलर और एसी चलाने से राहत मिलती है क्योंकि इस समय तापमान काफी ज़्यादा होता है और पंखे की हवा का कोई असर नहीं होता। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़रूरी हो, तो छाता, टोपी, चश्मा और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। दोपहर के समय ही लू लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
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