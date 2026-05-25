Cockroach Janta Party: आखिर क्यों बनाया कॉकरोच जनता पार्टी पेज, फाउंडर अभिजीत दीपके ने बताया मकसद

Cockroach Janta Party News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) जमकर सुर्खियां बटौर रही है। वहीं अब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसका मकसद बता दिया है। अभिजीत ने कहा कि उनका मकसद युवाओं की आवाज उठाने वाला एक स्वतंत्र और युवा-आधारित आंदोलन खड़ा करना है। इंस्टाग्राम पर 2.28 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जुटाने के बाद यह प्लेटफॉर्म बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम में जवाबदेही की कमी से परेशान युवाओं की नाराजगी का बड़ा मंच बनता जा रहा है।