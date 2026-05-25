पुतिन के सूर्य जैसी गर्मी वाली ओरेश्निक मिसाइल से कीव थर्राया! रूस ने किया सबसे बड़ा हमला

कीव में रहने वाली एक 21 वर्षीय निवासी सोफिया मेलनिचेंको ने बताया कि वह मेट्रो में थी, जब तीन तेज विस्फोट हुए और चौथे विस्फोट के बाद मेट्रो की छत टूटने लगी। उन्होंने कहा कि बच्चे चीखने लगे, लोग घबरा गए। बहुत डरावनी रात थी। सुबह होते ही भारी क्षति वाले मकान, शॉपिंग सेंटर, संग्रहालय, थिएटर, स्कूल और विश्वविद्यालयों के मलबे दिखाई दिए। यूक्रेनी सेना के अनुसार, इस हमले में रूस ने 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागीं, जिनमें से 549 ड्रोन और 55 मिसाइलों को रोक लिया गया।