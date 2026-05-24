रूस का कीव पर बड़ा हमला, हाइपरसोनिक ‘ओरेश्निक’ मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका

Russia Ukraine war: रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दहला दिया। स्थानीय समयानुसार देर रात हुए इस बड़े हमले से पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई। धमाकों की आवाजें कई इलाकों में सुनाई दीं और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब यूक्रेन की वायुसेना ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि रूस हाइपरसोनिक ‘ओरेश्निक’ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है।