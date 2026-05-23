अब्दुल रजाक ने कभी बनाया था सेना के लिए बंकर, अब घर पर चला सरकारी बुलडोजर, 80 की उम्र में फिर हुए बेघर

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्दुल रजाक और उनकी पत्नी खातून बी के लिए यह पिछले 30 वर्षों में दूसरी बार है जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग निवासी रज्जाक ने बताया कि 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम दौर में उन्होंने सुरक्षा बलों की मदद की थी। उन्होंने सेना को आतंकवादियों की जानकारी देने के साथ-साथ उनके लिए बंकर भी बनाए थे। रज्जाक का कहना है कि उनकी दी गई जानकारी के आधार पर कई आतंकवादी मारे गए थे।