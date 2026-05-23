15 साल से जंगलों में पानी पहुंचा रहा पंजाब का यह शख्स, भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों की बचा रहा जान

आपको बता दें कि हरपाल सिंह पाली पिछले 15 सालों से बिना किसी सरकारी मदद के अपने दम पर शिवालिक के जंगलों में रहने वाले सैकड़ों बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाकर उनकी जान बचा रहे हैं। हरपाल सिंह कानपुर खुही गांव के रहने वाले हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिए वह सुरज के उगने के पहले उठकर अपने काम में लग जाते हैं। वे अपने ट्रैक्टर-टैंकर के जरिए करीब 5 किलोमीटर के जंगली दायरे में फैले 25 कृत्रिम गड्ढों और कई बरसाती तालाबों को पानी से लबालब करते हैं। गर्मियों के आते ही शिवालिक की पहाड़ियों के प्राकृतिक जलस्रोत सूख जाते हैं। पानी की तलाश में तड़पते जानवर अक्सर गांवों का रुख करते हैं, जिससे वे इंसानों के गुस्से या शिकारी कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। हरपाल सिंह ने जानवरों की इस बेबसी को देखा और तय किया कि वह उन्हें मरने नहीं देंगे। उन्होंने जंगलों के भीतर 15 ऐसे पक्के (कंक्रीट के) गड्ढे बनाए हैं, जो भीषण गर्मी को झेल सकें।