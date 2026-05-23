Tamil Nadu Rajya Sabha Elections: CM विजय की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा, सत्ताधारी गठबंधन में शुरू हुआ मंथन

राज्यसभा सीट के लिए चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि नामांकनों की जांच (स्क्रूटनी) 9 जून को की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी।