विजय कैबिनेट का विस्तार: दो ब्राह्मणों और आठ दलित मंत्रियों के साथ संतुलन बैठाने की पहल

राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित समारोह में सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस के एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन ने मंत्री पद की शपथ ली। यह 1967 के बाद पहला मौका था जब कांग्रेस को सत्ता में साझेदारी मिली है। विजय ने कैबिनेट में सामाजिक संतुलन साधते हुए सात दलित मंत्रियों को शामिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 27 वर्षीय एस कमली, डी. लोकेश तमिलसेल्वन, गांधीराज, तेनरासु और कांग्रेस के विश्वनाथन शामिल हैं। जब वीसीके के वन्नी अरसु कैबिनेट में शामिल होंगे तो यह संख्या आठ हो जाएगी। शिक्षा मंत्रालय भी दलित नेतृत्व के हाथों में होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन और उच्च शिक्षा विभाग संभालने वाले विश्वनाथन दोनों दलित हैं।

ब्राह्मण प्रतिनिधित्व और चेन्नई का दबदबा