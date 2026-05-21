India’s First Bullet Train News: पक्का घर नहीं, पर गांव से देश की पहली बुलेट ट्रेन गुजरते देखेंगे ये आदिवासी

इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से पूरे इलाके में हलचल है। करीब 1,000 कर्मचारी और इंजीनियर यहां लगातार काम कर रहे हैं। इतनी जटिल इंजीनियरिंग देश में आखिरी बार बड़े मेट्रो शहरों के मुश्किल मेट्रो कॉरिडोर बनाते समय देखने को मिली थी। हालांकि सखारे गांव में बुलेट ट्रेन का कोई स्टेशन नहीं होगा। ट्रेन मुंबई के बीकेसी (Bandra Kurla Complex) स्टेशन से चलकर ठाणे और विरार के बाद सीधे पालघर स्टेशन पर रुकेगी। ऐसे में सखारे गांव के आदिवासियों को स्टेशन की सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन वे अपने गांव से देश की सबसे आधुनिक ट्रेन को तेज रफ्तार से गुजरते जरूर देखेंगे। देश के लिए यह बुलेट ट्रेन आधुनिक विकास का प्रतीक है, लेकिन सखारे गांव के लोगों की उम्मीद इससे आगे की है। गांव के लोग चाहते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट से उनके बच्चों को रोजगार मिले और इलाके में बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर हों।