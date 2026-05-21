पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने वाले राहुल गांधी के बयान पर भड़का बीजेपी युवा मोर्चा, पुलिस में कराई शिकायत दर्ज

राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) ने नाराज़गी जताई है। नवीन ने राहुल के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान राहुल की अराजक मानसिकता और निरंतर चुनावी हार से पैदा हुई हताशा को दर्शाता है। नवीन ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, “राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। मेरा मानना ​​है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में, जहाँ शिष्टाचार और सामाजिक सद्भाव एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान से जुड़े होते हैं, उनका यह बयान सचमुच खेदजनक है। राहुल भारतीय राजनीति के राहु हैं और वह देश के राजनीतिक माहौल में जहर घोल रहे हैं। क्या नक्सलवाद का अंत, देश की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और तिरंगे का सम्मान बढ़ाना गद्दारी है? मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। मुझे लगता है कि उनकी लगातार चुनावी हार और उससे पैदा हुई निराशा अब उनके स्वभाव और चरित्र में झलक रही है; यही हताशा और निराशा उन्हें आज ऐसे बयान देने पर मजबूर कर रही है। राहुल को पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से माफी मांगनी चाहिए और जनता कांग्रेस की नफरत की राजनीति का करारा जवाब देगी।"