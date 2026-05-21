ट्विशा की मौत से फिर देश में दहेज हत्या की सच्चाई का पर्दाफाश, हर दिन 16 महिलाएं इसके चलते गंवाती है अपनी जान

NCRB रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश दहेज से जुड़ी मौतों के मामले में देश में पहले स्थान पर आता है। यहां 2024 में सबसे अधिक 2,038 दहेज मौतें दर्ज की गईं। यह देशभर के कुल मामलों का एक तिहाई से ज्यादा है। बिहार में 1,078 महिलाओं की मौत दर्ज हुई। दोनों राज्यों को मिलाकर देश की आधे से अधिक दहेज मौतें सामने आईं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 450, राजस्थान में 386 और पश्चिम बंगाल में 337 मामले दर्ज हुए। उत्तराखंड में दहेज अपराध दर सबसे ज्यादा 9.8 प्रति लाख महिलाएं रही। बिहार में यह दर 6.1, कर्नाटक में 5.9 और झारखंड में 5.6 दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक दबाव, कमजोर कानूनी अमल और पारिवारिक चुप्पी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं।