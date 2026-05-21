Punjab News: विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज, Sunil Jakhar के गढ़ में 50 नेताओं ने छोड़ी पार्टी

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नगर निगम चुनाव में ही BJP के अंदर अंदरूनी कलह सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के गृह नगर में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज करीब 50 पुराने कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई।