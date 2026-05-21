जिसे राजीव गांधी राजनीति में लाए, उसी कांग्रेसी नेता ने राहुल की लीडरशिप पर उठाए सवाल

बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी। वह महज 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी रैली के दौरान एलटीटीई के आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी।