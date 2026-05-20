मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने के मूड में तमिलनाडु की विजय सरकार, कहा- “पीएमश्री” नहीं चलेगा

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विजय की TVK सरकार ने प्रदेश की पारंपरिक दो-भाषा नीति पर एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि सरकार अपनी इस वैचारिक नीति पर कोई समझौता नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तीन भाषा नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष दबाव के आगे राज्य नहीं झुकेगा।